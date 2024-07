Estudo revela: Brasil tem 23,8 milhões de usuários de streaming O Brasil conta com uma impressionante quantidade de 23,8 milhões de usuários de streaming, de acordo com dados divulgados pela Serasa...

O Brasil conta com uma impressionante quantidade de 23,8 milhões de usuários de streaming, de acordo com dados divulgados pela Serasa. O estudo revela que os adultos são os principais consumidores desse serviço no país, demonstrando a relevância e popularidade do streaming no cenário atual.

