Google Adquire Startup de IA Fundada por Brasileiro em Movimento Estratégico Daniel de Freitas (esq.) e Noam Shazeer (dir.) fundaram a Character.AI em 2021 | Foto: Divulgação/Character.AI O Google contratou... Revista Oeste|Do R7 07/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h26 )



O Google contratou os cofundadores da startup de inteligência artificial (IA) Character.ai, que criou chatbots personalizados populares entre os jovens. As informações são do jornal americano The Washington Post.

