Google vai investir quase R$ 6 mi no Brasil para impulsionar indústria de jogos on-line

Google investe em jogos no Brasil

Atualmente, o Brasil abriga um dos principais mercados de jogos on-line do mundo. Com o objetivo de impulsionar ainda mais o desenvolvimento dessa indústria no país, o Google vai investir US$ 1 milhão (quase R$ 6 milhões) em cinco estúdios independentes.

