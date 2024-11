Governo processa TikTok e exige medidas para proteger dados de menores Governo processa TikTok e exige medidas para proteger dados de menores Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h11 ) twitter

Governo processa TikTok e exige medidas para proteger dados de menores

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou, nesta segunda-feira, 4, que o TikTok realize ajustes no Brasil para corrigir problemas no tratamento de dados de menores de idade. Caso a plataforma chinesa não cumpra as exigências, poderá enfrentar sanções.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia!

