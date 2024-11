‘Modo ladrão’ do Google foi ativado em mais de 1 milhão de celulares no Brasil ‘Modo ladrão’ do Google foi ativado em mais de 1 milhão de celulares no Brasil Revista Oeste|Do R7 14/11/2024 - 19h11 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h11 ) twitter

Função antirroubo do Android | Foto: Reprodução/Google

Desde agosto, o Google iniciou no Brasil os testes do "modo ladrão" em dispositivos Android, concluídos em outubro. Essa ferramenta de segurança bloqueia a tela do smartphone ao detectar mudanças bruscas de velocidade, comuns em roubos por gangues de bicicletas em grandes cidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia para saber mais sobre essa importante inovação!

