Nova Funcionalidade do ChatGPT: Geração de Imagens Grátis!

A OpenAI, empresa dona do ChatGPT, acaba de anunciar que, a partir desta semana, a versão gratuita do chatbot também será capaz de criar imagens por meio do modelo de inteligência artificial DALL-E 3. Anteriormente, a ferramenta estava à disposição apenas dos assinantes das versões pagas, ChatGPT Plus, Team e Enterprise.

