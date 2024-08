O Fenômeno Character.AI: A Revolução da Interação Digital O app de inteligência artificial Character.AI que usuários brinquem com personalidades famosas | Reprodução O aplicativo de inteligência... Revista Oeste|Do R7 25/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 25/08/2024 - 21h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O app de inteligência artificial que conquistou o Brasil

O aplicativo de inteligência artificial Character.AI, que permite interações de usuários com personalidades famosas e fictícias, virou um fenômeno de popularidade no Brasil e nos Estados Unidos. Criada pelos ex-funcionários do Google Daniel de Freitas e Noam Shazeer, a plataforma cresceu a ponto de ser recentemente comprada por uma big tech.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Tecnologia: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Tecnologia: notícias e artigos - Revista Oeste



• O aplicativo de inteligência artificial que conquistou o Brasil

• O novo megaporto em Omã

• Quem é Pavel Durov, fundador do Telegram