Pat Gelsinger renuncia ao cargo de CEO da Intel

Pat Gelsinger renunciou ao cargo de CEO da Intel depois de enfrentar dificuldades para reposicionar a empresa no mercado de semicondutores. Durante sua gestão, as ações da Intel caíram drasticamente, refletindo a perda de terreno para concorrentes no setor de inteligência artificial.

