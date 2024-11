Última superlua de 2024 acontece nesta sexta-feira (15) Fenômeno ocorre quando a Lua cheia está mais próxima da Terra, ficando mais brilhante no céu e proporcionando uma visão impressionante Tecnologia e Ciência|Gabriela Pastorelli, do R7 13/11/2024 - 13h56 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h56 ) twitter

O satélite natural aparecerá até 14% maior e 30% mais brilhante no céu Reprodução/ NASA/Michael DeMocker

A superlua, um fenômeno que ocorre quando a Lua cheia está mais próxima da Terra, poderá ser observada pela última vez em 2024 nesta sexta-feira (15).

Durante o evento, o satélite natural aparecerá até 14% maior e 30% mais brilhante no céu, proporcionando uma visão impressionante para os observadores.

Quando a Lua está no perigeu, ela fica cerca de 226.000 milhas (aproximadamente 363.300 km) da Terra Reprodução/NASA/MSFC/Joe Matus

Segundo a NASA (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço), a Lua não orbita a Terra em um círculo perfeito, mas sim em uma trajetória elíptica, o que significa que a distância entre a Lua e a Terra varia ao longo de seu ciclo.

Quando a Lua está no perigeu, ela fica cerca de 226.000 milhas (aproximadamente 363.300 km) da Terra, o que é significativamente mais próximo do que quando está no apogeu, o ponto mais distante, a cerca de 253.000 milhas (cerca de 406.700 km).

Quando uma Lua cheia ocorre neste ponto mais próximo (perigeu), ela parece maior e mais brilhante no céu, caracterizando a superlua.

