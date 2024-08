Usuário da Starlink consegue acessar X no Brasil mesmo após suspensão da rede por Moraes Rede social já não carrega mais, desde a madrugada, para os assinantes das operadoras tradicionais de telefonia e internet do país Tecnologia e Ciência|Do R7* 31/08/2024 - 15h08 (Atualizado em 31/08/2024 - 15h25 ) ‌



Alguns clientes da Starlink ainda conseguem acessar o X no Brasil ROBERTO GARDINALLI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO – 30.08.2024

Alguns clientes da Starlink no Brasil ainda conseguem acessar a rede social X neste sábado (31) mesmo depois da suspensão do serviço determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes na última sexta-feira (30).

Testes feitos por assinantes do serviço, baseados em São Paulo, mostraram que o X ainda carrega normalmente. Porém, não são todos os clientes da Starlink que estão com acesso ao X. Já há usuários da empresa americana do Rio de Janeiro e do Amazonas sem acesso à plataforma.

Portanto, a proibição de acesso ao X via Starlink segue, a princípio, uma escala gradual até atingir todos os assinantes.

Em geral, desde esta madrugada, consumidores de todas as operadoras tradicionais de internet já não acessam mais a rede social que pertence ao bilionário Elon Musk.

Quem tenta entrar no X pelas empresas de telefonia mais comuns recebe uma mensagem de página não encontrada ou erro de conexão.

Do ponto de vista técnico, quem é assinante do serviço da Starlink ainda poderia acessar o X. Do ponto de vista jurídico, porém, considerando que a empresa tem um CNPJ no Brasil, os usuários da Starlink deveriam ter o acesso bloqueado conforme a ordem de Moraes.

A RECORD tenta localizar a assessoria da Starlink para comentar o caso. Assim que houver contato, o posicionamento da empresa de satélites de Musk será acrescentado à reportagem.

*Com a colaboração de Guilherme Guerreiro, de Atlanta, nos Estados Unidos