Usuário de fórum internacional anuncia venda de dados do FGTS de 39 milhões de brasileiros Anúncio também traz uma amostra do que está sendo oferecido, com os dados de seis pessoas de Alagoas Tecnologia e Ciência|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 07/08/2024 - 10h30 (Atualizado em 07/08/2024 - 11h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pacote de dados é vendido em fórum internacional Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um pacote de supostos dados com informações do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 39 milhões de brasileiros foi anunciado em um fórum internacional. A publicação ressalta que os arquivos contam com informações como telefone, números de documentos e endereços. A reportagem entrou em contato com a Caixa Econômica, responsável pela gestão do fundo, e aguada resposta. O espaço permanece aberto.

O usuário afirma que os dados são referentes a julho de 2023. Além disso, a postagem especifica que o conteúdo anunciado traz cerca de 9 milhões de telefones únicos, ou seja, sem informações dobradas, além de documentos de mais de 10,6 milhões de brasileiros.

Postagens traz informações sobre o fundo e os dados oferecidos Reprodução/breachforums - 7.8.2024

O anúncio também traz uma amostra do que está sendo oferecido, com os dados de seis pessoas do estado de Alagoas. Algumas informações são omitidas, como o documento, mas o endereço registrado está disponível gratuitamente no fórum.

FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.