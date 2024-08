Semana começa com tempo quente e seco; veja a previsão dos próximos dias em todo o país Bloqueio atmosférico mantém calor e baixa umidade do ar; termômetros ultrapassam os 42ºC Cidades|Do R7 19/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 02h00 ) ‌



São Paulo terá semana quente e seca Reprodução/Record News

Uma forte massa de ar seco vai intensificar o calor no país, elevando as temperaturas a níveis recordes em algumas cidades. Em Cuiabá, por exemplo, onde a máxima histórica para agosto é de 41°C, a previsão é de 42ºC para terça-feira, (20), segundo o Climatempo.

Goiânia, que registrou 36,8°C em 19 de março, pode alcançar 37ºC. Campo Grande, com um recorde anterior de 36,2°C em 19 de março, também deve registrar a marca. Já em Teresina, a expectativa é que os termômetros marquem 38ºC na quarta-feira (21), superando o recorde anterior de 37,4°C, registrado em 5 de fevereiro.

Previsão para São Paulo

A cidade de São Paulo amanhece com sol encoberto por nuvens e terá dia quente nesta segunda-feira (19). A grande massa de ar seco que passa pelo Sudeste e pelo Centro-Oeste do Brasil continuará influenciando o clima da capital paulista nos próximos dias, garantindo tempo firme e temperaturas elevadas.

A temperatura mínima será de 14°C, e a máxima, de 32°C, no meio da tarde, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). A umidade relativa do ar segue baixa, com índices próximos a 20%, e não há previsão de chuva.

O tempo quente e seco se mantém na terça-feira (20), com termômetros registrando temperatura mínima de 17ºC, e máxima, de 31ºC. Não há chance de precipitação.

Confira as mínimas e as máximas para os próximos dias: