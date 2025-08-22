Logo R7.com
Café mais caro do mundo é vendido por R$ 160 mil o kg em leilão

Empresa de Dubai arremata 20 kg de café panamenho por R$ 3,3 milhões em leilão internacional

Café (Foto: Freepk) Feed TV - Arquivo de Agronegócio

Um lote de café especial alcançou valor recorde em leilão no Panamá no início de agosto. O quilo do grão foi vendido por US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil), o maior preço já registrado mundialmente para o produto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Agronegócio e descubra todos os detalhes sobre esse leilão histórico!

