Café mais caro do mundo é vendido por R$ 160 mil o kg em leilão Empresa de Dubai arremata 20 kg de café panamenho por R$ 3,3 milhões em leilão internacional

Café

Um lote de café especial alcançou valor recorde em leilão no Panamá no início de agosto. O quilo do grão foi vendido por US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil), o maior preço já registrado mundialmente para o produto.

