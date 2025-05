Consumo de café despenca 16% em abril em meio à alta de preços O aumento expressivo nos preços e problemas climáticos impactam diretamente o consumo e a produção do café no Brasil O conteúdo Consumo... Feed TV - Arquivo de Agronegócio|Do R7 23/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 08h36 ) twitter

Café (Foto: Freepik) Feed TV - Arquivo de Agronegócio

O consumo de café no Brasil registrou uma queda próxima a 16% em abril deste ano na comparação com o mesmo mês de 2024, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (22) pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). A retração acontece em meio a um cenário de alta significativa nos preços do produto.

Para entender melhor os fatores que impactaram essa queda e a alta nos preços, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Agronegócio.

