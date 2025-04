Exportações do agronegócio brasileiro registram recordes em 2025 Crescimento nas exportações de soja, milho e proteínas animais impulsiona o setor O conteúdo Exportações do agronegócio brasileiro... Feed TV - Arquivo de Agronegócio|Do R7 22/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h07 ) twitter

Agro (Foto: Freepik)

Em março de 2025, as exportações brasileiras atingiram números recordes, especialmente no setor agrícola, conforme dados do Itaú BBA. O destaque foi para a soja, que exportou 14,7 milhões de toneladas, mais que o dobro de fevereiro e um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, representando o maior volume já registrado para o primeiro trimestre. No entanto, o preço da soja caiu 8,2% em relação ao ano anterior, ficando em US$ 397,7 por tonelada.

Para mais detalhes sobre esses recordes impressionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Agronegócio.

