Produtos menos tradicionais do agronegócio batem recordes de exportação Óleo de milho, sebo bovino e miúdos de carne impulsionam resultados inéditos nas exportações do setor O conteúdo Produtos menos tradicionais... Feed TV - Arquivo de Agronegócio|Do R7 14/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h24 )

Alimentos (Foto: Freepik) Feed TV - Arquivo de Agronegócio

Em abril, o Brasil registrou US$ 15,03 bilhões em exportações do agronegócio, mas o que mais chamou atenção foi o desempenho de produtos menos convencionais, que quebraram recordes e ampliaram a participação do país no mercado global.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Agronegócio para saber mais sobre como esses produtos estão transformando o cenário das exportações brasileiras!

