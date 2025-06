Adolescente de 13 anos é apreendido atuando como olheiro do tráfico Menor recebia R$ 400 por semana para alertar traficantes e família sabia da atividade criminosa Amazonas no Ar|Do R7 20/06/2025 - 11h18 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h18 ) twitter

Um adolescente de 13 anos foi apreendido atuando como olheiro do tráfico no bairro Colônia Antônio Aleixo, em Manaus (AM). Ele recebia R$ 400 por semana para alertar traficantes sobre a presença da polícia e usava o dinheiro para sustentar seu vício. A família tinha conhecimento da atividade criminosa do jovem.