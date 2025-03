Aumento de casos de Dengue no Amazonas em 2025 preocupa Boletim da FVS aponta 838 casos registrados da doença somente em Manaus Amazonas no Ar|Do R7 07/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O número de casos de dengue no Amazonas continua a crescer, com mais de 3.800 casos registrados até o início de março. Mesmo com campanhas de conscientização para evitar criadouros do mosquito da dengue e a necessidade de verificar áreas que acumulam água, a situação ainda é preocupante, com muitos pacientes apresentando sintomas de virose, como dor abdominal e febre.

A recomendação é procurar unidades básicas de saúde para sintomas leves e unidades de pronto atendimento para casos mais graves. A vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes, reforçando a importância da prevenção.