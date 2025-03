Barranco ameaça casas de moradores no Alvorada, em Manaus (AM) Árvore caiu no local após fortes chuvas na região Amazonas no Ar|Do R7 07/03/2025 - 14h30 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h30 ) twitter

Os moradores do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus (AM), enfrentam o medo constante do deslizamento de um barranco, devido às fortes chuvas que atingiram a região na última semana. Casas próximas ao barranco estão em risco e moradores não conseguem dormir por conta da preocupação e do medo.

A Defesa Civil foi acionada, mas ainda não há uma solução definitiva. A situação gera desespero e preocupação entre os residentes, que buscam respostas e medidas de segurança. O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria, mas não identificou risco imediato, solicitando uma avaliação mais detalhada.

A comunidade aguarda ações para evitar tragédias iminentes.