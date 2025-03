Caminhão caçamba perde controle e destrói carros em Manaus (AM) Um carro ficou completamente esmagado Amazonas no Ar|Do R7 06/03/2025 - 12h35 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h35 ) twitter

Um caminhão caçamba perdeu o controle na avenida Camapuã, Zona Norte de Manaus (AM), colidindo com dois carros estacionados. O acidente, que não resultou em feridos, deixou um dos veículos completamente destruído.

A perícia do Departamento Estadual de Trânsito identificou uma falha no sistema de direção como a causa do acidente. Testemunhas relataram um barulho estrondoso no momento da colisão, causando pânico entre os transeuntes.

O motorista do caminhão não estava sob efeito de álcool, mas os pneus do veículo estavam carecas. O caso será levado à justiça, pois o proprietário do caminhão não pode arcar com os prejuízos.