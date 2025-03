Fim do período de defeso faz procura por peixes aumentar nas feiras de Manaus (AM) Descubra como a demanda afeta os preços na capital amazonense Amazonas no Ar|Do R7 19/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça as preferências de peixes dos amazonenses e a dinâmica de preços na Feira da Manaus Moderna. A reportagem destaca a popularidade do Jaraqui e do Tambaqui, além de discutir a sazonalidade e a oferta de peixes frescos. Com depoimentos de vendedores e compradores, entenda como a demanda influencia os preços e quais são os acompanhamentos preferidos para os peixes locais.

Acompanhe a movimentação e as curiosidades sobre o consumo de peixe na região, incluindo a surpresa de encontrar alguém que não consome peixe em uma das feiras mais movimentadas de Manaus.