Homem é morto por bala perdida durante confronto entre polícia e traficantes Incidente aconteceu em frente à casa da vítima, em Manaus Amazonas no Ar|Do R7 06/02/2025 - 15h35 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h35 )

Um tiroteio entre traficantes e policiais resultou na morte de Fernando Marcos da Silva, de 40 anos.

Ele foi atingido em frente à sua casa, no bairro São Pedro, em Manaus (AM). Chegou a ser socorrido, mas faleceu no local.

Duas pessoas também foram feridas nesse incidente e estão hospitalizadas. A Polícia Civil investiga o caso.