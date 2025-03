Idosa morre em acidente na avenida Torquato Tapajós em Manaus (AM) Mulher estava em motocicleta que atingiu traseira de um ônibus Amazonas no Ar|Do R7 27/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente de trânsito fatal ocorreu na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus (AM), resultando na morte de uma idosa de 65 anos, Belinha Cunha Camarão. O acidente envolveu uma moto, conduzida por um jovem que levava sua sogra para Coari, e um ônibus da linha 358.

Segundo testemunhas, o jovem motorista da moto estava distraído ao atender uma ligação, o que levou à colisão com o ônibus parado. O delegado Daniel Vezani esteve no local para realizar a perícia e destacou a imprudência como possível causa do acidente.

O jovem foi levado ao hospital para atendimento médico.