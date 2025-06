Jacaré é resgatado após circular por rua durante a madrugada, em Manaus (AM) Ocorrência chamou atenção dos moradores e mobilizou o Corpo de Bombeiros Amazonas no Ar|Do R7 06/06/2025 - 09h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h38 ) twitter

Moradores do bairro Japiim, em Manaus (AM), encontraram um jacaré circulando pela rua durante a madrugada. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A presença frequente desses répteis na região preocupa os moradores, que são orientados a não intervir e a acionar imediatamente as autoridades.