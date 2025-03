Justiça remarca audiência sobre reajuste da tarifa do transporte coletivo em Manaus (AM) A sessão foi remarcada para 13 de março após ação do MP Amazonas no Ar|Do R7 06/03/2025 - 13h44 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça do Amazonas remarcou para 13 de março a audiência de conciliação que decidirá sobre o reajuste da tarifa do transporte coletivo em Manaus (AM). Inicialmente prevista para ocorrer nesta semana, a audiência foi adiada após ação do Ministério Público contra o município e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana.

O reajuste proposto elevaria a tarifa de R$4,50 para R$5,00, mas está suspenso até nova decisão. A juíza Etelvina Lobo Braga autorizou a participação de vereadores por videoconferência e notificou a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa para que seus membros possam acompanhar virtualmente. O valor da passagem permanece em R$4,50 até nova deliberação.