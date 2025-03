Mais de 70 celulares foram apreendidos durante operação em Manaus (AM) RecuperaFone 2 aconteceu no bairro Compensa, Zona Oeste da capital Amazonas no Ar|Do R7 14/03/2025 - 14h49 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h49 ) twitter

A Operação RecuperaFone 2, realizada pela Polícia Civil do Amazonas, apreendeu mais de setenta celulares sem procedência na Zona Oeste de Manaus. A ação, deflagrada no bairro da Compensa, resultou na prisão em flagrante de um homem por receptação.

A importância do boletim de ocorrência e da denúncia é destacada, com orientações para vítimas de roubo verificarem a recuperação de seus aparelhos no site da SSP.

A operação visa combater a comercialização de celulares roubados, com continuidade prevista para futuras fiscalizações.