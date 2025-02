Moradores do ramal do Brasileirinho ouvem homem ser executado a tiros Corpo da vítima, ainda não identificada, foi encontrado jogado no meio da rua, após execução Amazonas no Ar|Do R7 17/01/2025 - 20h44 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h44 ) twitter

Na noite de quinta-feira (16), o corpo de um homem foi encontrado no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM). Moradores do bairro disseram que ouviram tiros seguidos de um carro saindo em alta velocidade e, depois, se depararam com o corpo jogado no meio da rua.

A polícia irá investigar o caso e analisar imagens de câmeras de segurança da área para localizar o carro envolvido no crime. A vítima ainda não foi identificada.