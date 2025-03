MP do Amazonas investiga gastos milionários da Prefeitura de Maraã em festa Promotor questiona compatibilidade dos gastos com as necessidades da população Amazonas no Ar|Do R7 28/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Maraã, no Amazonas, está sob investigação do Ministério Público devido aos gastos com festas culturais. O promotor de justiça reconhece a importância cultural desses eventos, mas questiona a compatibilidade das despesas com as necessidades reais da população.

Este caso reflete uma tendência observada em vários municípios, onde os gastos com shows e eventos culturais são frequentemente desproporcionais.

A ação civil pública busca esclarecer e ajustar essas despesas para melhor atender a comunidade local.