Pagamento do Pix por aproximação já está liberado

A partir de agora, é possível realizar transações por aproximação via PIX, sem a necessidade de senha ou QR Code, utilizando apenas o celular Android. Com um limite de R$500 por transação, a inovação promete facilitar pagamentos em locais com sinal de internet instável, como shows e eventos esportivos.

Saiba como habilitar essa função no seu dispositivo e aplicativo bancário, para aproveitar a rapidez e segurança dessa tecnologia. Mirna Pinto explica todos os detalhes ao vivo.