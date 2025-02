PF apreende R$7,5 mil em notas falsas que seriam usadas no carnaval, em Manaus (AM) A remessa chegou à capital através dos correios Amazonas no Ar|Do R7 27/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h53 ) twitter

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$7,5 mil em notas falsas que seriam colocadas em circulação, no período do carnaval em Manaus (AM).

O dinheiro falso estava em cinco encomendas, que vieram de Brasília, através dos correios. As remessas foram identificadas depois de uma fiscalização em encomendas suspeitas.

As investigações continuam para descobrir quem está por trás da falsificação e também da distribuição das cédulas.