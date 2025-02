Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em condomínio de luxo em Manaus (AM) Agentes da PF realizaram ações em diversos pontos da capital Amazonas no Ar|Do R7 25/02/2025 - 12h56 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h56 ) twitter

Na manhã da terça-feira (25), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em um condomínio de luxo, localizado no bairro Morada do Sol, Zona Centro-Sul de Manaus (AM).

As informações preliminares apontam que os alvos são ligados à gestão da Secretaria de Educação (SEMED), na administração do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto.

Também foram cumpridos outros mandados em diversos pontos da capital amazonense.