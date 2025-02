Suspeitos invadem joalheria, rendem funcionários e na fuga atiram em motorista de aplicativo Homem morreu após se recusar a sair do carro Amazonas no Ar|Do R7 28/02/2025 - 12h52 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h52 ) twitter

Um assalto audacioso ocorreu em uma joalheria no bairro Alvorada, Manaus (AM), capturado por câmeras de segurança. Os criminosos, aparentando serem jovens, entraram disfarçados de clientes e, após a saída de uma cliente, anunciaram o assalto. Eles invadiram o balcão, roubaram itens valiosos e fugiram a pé, resultando em um tiroteio com o segurança de uma loja vizinha. Durante a fuga, abordaram um motorista de aplicativo, que foi baleado e não resistiu.

O crime, ocorrido em uma avenida movimentada, está sob investigação policial, com imagens de segurança sendo analisadas para identificar os envolvidos.

A sensação de insegurança cresce na capital amazonense, com mais uma vida perdida para a criminalidade.