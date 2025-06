Amazonas possui maior índice proporcional de trabalho infantil no Brasil A RECORD recebeu a procuradora Érika Masin Emediato para discutir sobre a realidade alarmante do estado Amazonas Record|Do R7 12/06/2025 - 19h35 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a RECORD recebeu a procuradora Érika Masin Emediato para discutir sobre a realidade alarmante do trabalho infantil no Amazonas. Com 286 mil crianças afetadas, a região apresenta o maior índice proporcional do Brasil. A procuradora destacou a importância da denúncia e das ações do Ministério Público do Trabalho para prevenir e erradicar a prática.