Assembleia Legislativa celebra Dia do Obreiro com homenagem especial O tributo foi para homens e mulheres da Igreja Universal que trabalham voluntariamente na evangelização da sociedade Amazonas Record|Do R7 01/09/2025 - 20h51 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma sessão especial para comemorar o Dia do Obreiro, homenageando homens e mulheres da Igreja Universal que trabalham voluntariamente na evangelização da sociedade. Os obreiros são fundamentais no apoio de pessoas necessitadas em hospitais, presídios e comunidades. A cerimônia destacou a dedicação e o impacto positivo desses voluntários na sociedade.