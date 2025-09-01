Logo R7.com
Assembleia Legislativa celebra Dia do Obreiro com homenagem especial

O tributo foi para homens e mulheres da Igreja Universal que trabalham voluntariamente na evangelização da sociedade

Amazonas Record|Do R7

A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma sessão especial para comemorar o Dia do Obreiro, homenageando homens e mulheres da Igreja Universal que trabalham voluntariamente na evangelização da sociedade. Os obreiros são fundamentais no apoio de pessoas necessitadas em hospitais, presídios e comunidades. A cerimônia destacou a dedicação e o impacto positivo desses voluntários na sociedade.

