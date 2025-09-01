Assembleia Legislativa celebra Dia do Obreiro com homenagem especial
O tributo foi para homens e mulheres da Igreja Universal que trabalham voluntariamente na evangelização da sociedade
A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma sessão especial para comemorar o Dia do Obreiro, homenageando homens e mulheres da Igreja Universal que trabalham voluntariamente na evangelização da sociedade. Os obreiros são fundamentais no apoio de pessoas necessitadas em hospitais, presídios e comunidades. A cerimônia destacou a dedicação e o impacto positivo desses voluntários na sociedade.