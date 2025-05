Balsas colidem em travessia entre Manaus e Careiro da Várzea Apesar dos danos materiais significativos às embarcações, não houve registro de vítimas ou derramamento de óleo no rio Amazonas Record|Do R7 12/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h55 ) twitter

No Amazonas, duas balsas se envolveram em um acidente na travessia entre Manaus e Careiro da Várzea, próximo ao Encontro das Águas. Apesar dos danos materiais significativos às embarcações, não houve registro de vítimas ou derramamento de óleo no rio. A Marinha tomou conhecimento do incidente e a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental iniciou um inquérito para investigar as causas.