Buscas por homem desaparecido após cair em igarapé em Manaus (AM) continuam Mais de 50 bombeiros militares trabalham para resgatar a vítima Amazonas Record|Do R7 07/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h45 )

As buscas pelo homem desaparecido após ser arrastado por uma enxurrada em Manaus, na última terça-feira (4), entraram no terceiro dia. Mais de cinquenta bombeiros estão empenhados na procura, utilizando drones e divididos em cinco posições ao longo de dez quilômetros do igarapé.

A família de Josiel, que sonhava em melhorar a vida dos parentes, vive a angústia da incerteza. A força da chuva que levou Josiel também destruiu a única ponte de acesso no bairro Zumbi, afetando a comunidade local. Moradores pedem providências para evitar novas tragédias.