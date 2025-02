Casas no bairro Petrópolis podem desabar a qualquer momento Chuva provocou deslizamento de terra no local que colocou duas residências em risco Amazonas Record|Do R7 27/01/2025 - 11h51 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h51 ) twitter

No bairro Petrópolis, em Manaus (AM), a chuva provocou um deslizamento de terra que colocou duas casas em risco de desabarem. As famílias que moram no local foram resgatadas e não houve feridos.

De acordo com a Defesa Civil, a previsão é que o período de chuva dure até março, o que causa preocupação sobre a população que mora em áreas de risco da cidade.