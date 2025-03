Corpo de jovem é encontrado em Manacapuru (AM) A vítima estava desaparecida há cerca de três dias Amazonas Record|Do R7 11/03/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h38 ) twitter

O corpo de Lucas Gabriel Silva de Lima, de 20 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição em uma propriedade privada no ramal do Calado, Zona Rural de Manacapuru (AM).

Desaparecido há três dias, o jovem foi visto pela última vez entrando em um carro. A polícia investiga o caso, que apresenta sinais de violência e possível motivação cruel.

Informações extraoficiais sugerem que o crime pode ter ocorrido em outro local e que o jovem tinha relações pessoais que estão sendo investigadas.

A polícia busca esclarecer as circunstâncias e motivações deste assassinato brutal.