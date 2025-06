Corpo decapitado e carbonizado é encontrado com bilhetes de facção em Manaus Um dos bilhetes dizia que a vítima havia tirado a vida de inocentes e estava pagando da pior forma; outro bilhete mencionava a força da ‘tropa de Manaus’ Amazonas Record|Do R7 23/06/2025 - 20h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h15 ) twitter

Partes de um corpo decapitado e carbonizado foram encontradas em uma área de mata no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM), com bilhetes atribuídos a uma facção criminosa. Um dos bilhetes dizia que a vítima havia tirado a vida de inocentes e estava pagando da pior forma. Outro bilhete mencionava a força da ‘tropa de Manaus’. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas.