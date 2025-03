Funcionário de segurança é preso por furto de armas e placas balísticas Comparsa também foi apreendido em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 06/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h24 ) twitter

Um funcionário de uma empresa de segurança, em Manaus (AM), foi preso após furtar placas balísticas e um revólver calibre 38, tudo com a ajuda de um comparsa. Imagens de vigilância capturaram o momento do crime e mostram o funcionário, de 29 anos, escondendo o material furtado.

O gerente da empresa acionou a polícia, resultando na prisão do suspeito e também de um comparsa, flagrado com o material roubado em uma quitinete. A polícia investiga a motivação do crime e suspeita de intenções criminosas. Ambos os envolvidos responderão por furto qualificado.