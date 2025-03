Homem é preso por armazenar conteúdo pornográfico de adolescente amazonense Suspeito morava em Pernambuco e aliciou a jovem pela internet Amazonas Record|Do R7 14/03/2025 - 11h36 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h36 ) twitter

A polícia prendeu um homem, em Pernambuco, suspeito de armazenar conteúdo pornográfico de uma adolescente de 15 anos de Jutaí, Amazonas. A investigação começou após a tia da menor encontrar imagens íntimas no celular da jovem.

O suspeito, que conheceu a adolescente online, induziu-a a enviar fotos e vídeos íntimos e a realizar automutilação. Após investigações detalhadas e cooperação entre as polícias do Amazonas e Pernambuco, o homem foi identificado e preso. Ele nega as acusações, mas a polícia possui provas que levaram à sua prisão preventiva.