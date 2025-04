Idoso de 72 anos é esfaqueado durante assalto em Maraã (AM) Filho da vítima conseguiu chamar a polícia e suspeitos foram presos Amazonas Record|Do R7 09/04/2025 - 19h57 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h57 ) twitter

Um idoso de 72 anos foi brutalmente atacado a facadas dentro de sua própria casa em Maraã, no interior do Amazonas. Dois homens identificados como Jerry Adriano e Alexandre Ferreira invadiram a residência para roubar e agrediram tanto o idoso quanto seu filho, que tentava salvar a vida do pai.

O filho conseguiu acionar a polícia, resultando na prisão dos suspeitos. A vítima foi hospitalizada e permanece internada.