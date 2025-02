Jovem que caminhava com a esposa morre, após reagir a assalto na Zona Norte de Manaus (AM) Imagens de um circuito interno de segurança registraram a ação Amazonas Record|Do R7 25/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h27 ) twitter

Câmeras registraram a morte de um jovem de 21 anos, após reagir a um assalto no último domingo (23).

O latrocínio aconteceu no Conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus (AM), quando Ícaro Teodoro Nascimento caminhava tranquilamente com a esposa. Ele foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e tentou reagir, levando três tiros e falecendo no local.

Moradores afirmam que a insegurança na região é grande.