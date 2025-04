Moradores do bairro Mauazinho, em Manaus (AM), fazem manifestação para cobrar infraestrutura Duas residências desabaram no local após fortes chuvas

Amazonas Record|Do R7 04/04/2025 - 20h18 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share