Nonato Pereira, guardião do Teatro Amazonas, morre aos 89 anos Com mais de 50 anos dedicados à cultura do estado, Nonato começou como pedreiro em 1973 e exerceu diversas funções na Secretaria de Cultura e Economia Criativa Amazonas Record|Do R7 03/06/2025 - 20h21 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h21 )

Faleceu hoje (03) em Manaus (AM), aos 89 anos, Nonato Pereira, o servidor mais antigo do Teatro Amazonas. Com mais de 50 anos dedicados à cultura do estado, Nonato começou como pedreiro em 1973 e exerceu diversas funções na Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O velório ocorre no Teatro Amazonas e o sepultamento será no Cemitério Recanto da Paz, em Iranduba (AM).