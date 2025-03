Pais de alunos pedem a implementação do Ensino Médio na Escola de Surdos Augusto Carneiro A legislação brasileira garante apoio escolar, mas a realidade mostra uma lacuna entre teoria e prática Amazonas Record|Do R7 14/03/2025 - 11h40 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h40 ) twitter

A luta de pais de alunos com deficiência no Amazonas destaca a necessidade urgente de melhorias na educação inclusiva. A Escola de Surdos Augusto Carneiro, única bilíngue do estado, enfrenta desafios para oferecer Ensino Médio, enquanto pais de alunos autistas e surdos denunciam a falta de mediadores e intérpretes.

A infraestrutura inadequada e a falta de profissionais comprometem o desenvolvimento dos estudantes, gerando frustração e desespero nas famílias.