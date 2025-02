Polícia dá detalhes sobre caso de cárcere privado Adolescente foi torturada com um alicate e foi abusada sexualmente Amazonas Record|Do R7 24/02/2025 - 13h14 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h14 ) twitter

Fabricio Farias de Araújo, de 24 anos, foi preso em Alvarães (AM) após suspeita de agredir e manter a companheira, de 15 anos de idade, em cárcere privado. A motivação do crime, de acordo com a polícia, é que o homem suspeitava de traição. Fabrício começou o relacionamento com a vítima quando ela tinha 12 anos.

Em depoimento, a adolescente afirmou que foi torturada com um alicate e que foi obrigada a manter relações sexuais contra sua vontade, ameaçada com uma faca e um pedaço de madeira.

O homem vai responder a estupro de vulnerável, cárcere privado e tortura.