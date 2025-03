Suspeitos de assaltar homem na Zona Norte de Manaus (AM) são presos A ação foi registrada por câmeras de segurança, mostrando a abordagem violenta Amazonas Record|Do R7 14/03/2025 - 11h49 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Manaus (AM), quatro criminosos em duas motos assaltaram um trabalhador no bairro Novo Aleixo. Dois dos criminosos já foram presos pela ROCAM - Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, que agiu rapidamente após o crime. A vítima, assaltada pela terceira vez, relatou ameaças de morte durante o roubo.

As motocicletas usadas no assalto foram recuperadas e parte dos materiais apreendidos.

A polícia busca a colaboração da população para localizar os outros suspeitos. Informações podem ser repassadas para a ROCAM ou pelo disque denúncia.