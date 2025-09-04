Academia comunitária: espaço foi montado pelos próprios moradores da zona norte de Manaus (AM) Idealizado por Anderson Gil, o espaço é gratuito e incentiva a prática de atividades físicas, promovendo saúde e integração socia Balanço Geral Manaus|Do R7 04/09/2025 - 16h33 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h33 ) twitter

Moradores da zona norte de Manaus (AM) revitalizaram uma área abandonada perto da avenida das Flores e criaram uma academia comunitária ao ar livre. Idealizado por Anderson Gil, o espaço, gratuito, incentiva a prática de atividades físicas, promovendo saúde e integração social. Com mais de 20 equipamentos, a academia é aberta 24 horas e atende pessoas de todas as idades, provando que a união comunitária pode transformar o ambiente.