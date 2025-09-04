Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Academia comunitária: espaço foi montado pelos próprios moradores da zona norte de Manaus (AM)

Idealizado por Anderson Gil, o espaço é gratuito e incentiva a prática de atividades físicas, promovendo saúde e integração socia

Balanço Geral Manaus|Do R7

Moradores da zona norte de Manaus (AM) revitalizaram uma área abandonada perto da avenida das Flores e criaram uma academia comunitária ao ar livre. Idealizado por Anderson Gil, o espaço, gratuito, incentiva a prática de atividades físicas, promovendo saúde e integração social. Com mais de 20 equipamentos, a academia é aberta 24 horas e atende pessoas de todas as idades, provando que a união comunitária pode transformar o ambiente.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.