Acidente de trânsito na avenida Constantino Nery deixa motoqueiro ferido Gabriel, de 34 anos, colidiu com o caminhão enquanto mexia no celular, resultando em uma fratura exposta na perna Balanço Geral Manaus|Do R7 25/06/2025 - 13h28 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h28 )

Um acidente envolvendo um motociclista e um caminhão ocorreu na Avenida Constantino Nery, em Manaus (AM). Gabriel, de 34 anos, colidiu com o caminhão enquanto mexia no celular, resultando em uma fratura exposta na perna. O Corpo de Bombeiros prestou socorro imediato. O trânsito, inicialmente congestionado, já flui normalmente. A comunidade de motociclistas se uniu para apoiar Gabriel.